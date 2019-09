Meteo, a Pescara ultimo fine settimana quasi estivo: le previsioni

L'ultimo fine settimana del mese di settembre sarà caratterizzato da un clima quasi estivo con sole e alte temperature.

Come segnala il meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org regnerà il bel tempo sia oggi, sabato 28 settembre, che domani.

Sul versante adriatico e lungo la fascia costiera della nostra regione dunque prevarrà il bel tempo anche se non mancheranno annuvolamenti nel corso della giornata.

Anche se dalla prossima settimana avremo la prima parentesi autunnale: infatti gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano il probabile arrivo di una perturbazione dall'Europa settentrionale che, se confermata, favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche e temperature in generale diminuzione.



Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti sul settore occidentale, in intensificazione nel corso della giornata, specie sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose che si affacciano ad ovest, dove non si escludono occasionali rovesci, in attenuazione in serata e in nottata. Non cambierà di molto la situazione lungo la fascia costiera e sulle zone collinari dove prevarrà il bel tempo con possibili annuvolamenti nel corso della giornata. Bel tempo nella giornata di domenica con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose, più consistenti sulla Marsica e nell'Aquilano, in attenuazione in serata e in nottata».