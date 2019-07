Meteo, in arrivo temporali e vento a Pescara e in Abruzzo

L'ondata di calore che ha colpito Pescara e in generale tutta la nostra regione dovrebbe bruscamente interrompersi nelle prossime ore.

Stando infatti alle previsioni meteorologiche, la pressione è in diminuzione a causa dell'avvicinamento di una perturbazione sospinta da masse d'aria fresca di origine atlantica.

Come segnala Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org, nella giornata di domenica il maltempo si estenderà anche sulla nostra regione, specie al mattino, con rovesci e temporali anche di forte intensità, accompagnati da violente raffiche di vento e da occasionali grandinate, inizialmente più probabili sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose, in estensione verso il settore orientale e costiero nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio. Dalla serata è atteso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a iniziare dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone, con temperature in generale diminuzione rispetto ai valori che si registreranno nelle prossime ore: caldo e afa in netta attenuazione.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata dal meteorologo De Palma:

"Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel primo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi e sul settore adriatico con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche a carattere sparso, in estensione, occasionalmente, anche lungo le aree costiere. Un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dal tardo pomeriggio con nuvolosità in attenuazione. Dalla nottata e nelle prime ore della giornata di domenica assisteremo ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal settore occidentale, con rovesci e temporali, localmente di forte intensità, in estensione dalla Marsica e dall'Aquilano verso il settore orientale e costiero. Non si escludono violente raffiche di vento e occasionali

grandinate durante i temporali, attenzione. Dal tardo pomeriggio è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a iniziare dal settore occidentale".