Meteo Pescara e Abruzzo, possibili nuovi temporali pomeridiani

Cielo sereno o poco nuvoloso nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, ma possibili nuovi addensamenti con rovesci e temporali nel pomeriggio e nella serata.

Questo quanto indicano le previsioni meteorologiche di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

La situazione meteorologica attuale continua a essere caratterizzata da condizioni di instabilità provocate dalla persistenza di masse d'aria umida in quota sulle nostre regioni peninsulari: di conseguenza, dopo una mattinata all'insegna del bel tempo, nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nuovi addensamenti a iniziare dalle zone appenniniche, con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso il settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, con possibili fenomeni anche sulla Puglia garganica.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino sul settore orientale e costiero, mentre nel corso della giornata assisteremo allo sviluppo di nuovi addensamenti a ridosso dei rilievi e sulle zone interne, con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione, nel pomeriggio-sera, verso le zone pedemontane e collinari del Teramano, del Pescarese e del Chietino, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere entro la serata. Non si escludono fenomeni di forte intensità nell'Aquilano, sulle zone montuose e sulle zone pedecollinari del versante adriatico. Nuvolosità e fenomeni in attenuazione in serata e in nottata».