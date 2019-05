Meteo, previsto un peggioramento in Abruzzo e a Pescara

Il programma immaginato da molti per domani, domenica 26 maggio, di trascorrere per la prima volta quest'anno una giornata al mare potrebbe saltare.

Infatti, in base alle previsioni meteorologiche elaborate da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org è in arrivo un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Queste le previsioni per oggi e domani elaborate dal meteorologo De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre dalla tarda mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci, in intensificazione nel pomeriggio e in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma in temporanea attenuazione dalla serata. Dalla serata-nottata, inoltre, è previsto un graduale aumento della nuvolosità (nubi alte e stratificate con polvere/sabbia africana in sospensione) che, nella mattinata di domenica, potrà favorire occasionali deboli precipitazioni, più probabili a ridosso dei rilievi e sul settore occidentale».