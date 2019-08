Meteo Pescara e Abruzzo, ancora qualche temporale ma tempo in miglioramento

Quella di oggi, sabato 24 agosto, a Pescara e nella nostra regione sarà una giornata caratterizzata dal tempo instabile con ampie schiarite in mattinata seguite da un peggioramento pomeridiano, con anche pioggia e temporali e poi un graduale miglioramento dal tardo pomeriggio-serata.

Questo quanto indicano le previsioni meteorologiche di Giovanni De Palma di AbruzzoMeteo.org.

Fino a lunedì assisteremo a una certa persistenza dei fenomeni di instabilità nel pomeriggio-sera, soprattutto su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia Garganica, con un tempo molto spesso inaffidabile, anche durante le ore serali, notturne e al primo mattino, ma con temperature in ulteriore graduale diminuzione.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con ampie schiarite nel corso della mattinata, mentre nel corso della giornata assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità, a iniziare dalle zone interne e montuose, con possibilità di temporali, localmente di moderata intensità, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Non si escludono temporali in sconfinamento verso le aree costiere, specie nel tardo pomeriggio e in serata, tuttavia la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni in tarda serata e in nottata».