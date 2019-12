Meteo, bel tempo a Pescara e in Abruzzo per la vigilia di Natale

Sarà una vigilia di Natale caratterizzata dal bel tempo questo del 2019 a Pescara e nella nostra regione.

Questo indicano le previsioni meteorologiche di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento in quanto la perturbazione responsabile del maltempo e dei forti venti ha quasi definitivamente abbandonato le nostre regioni, estendendosi verso i vicini Balcani, favorendo una progressiva attenuazione dei venti anche se, nelle prossime ore, saranno possibili annuvolamenti e possibili residue precipitazioni sulle regioni centro-meridionali, in ulteriore miglioramento nel corso della giornata. Alla base dei dati attuali, dalla serata è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, con nuvolosità in ulteriore attenuazione e tempo stabile che proseguirà nella giornata della Vigilia di Natale, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in graduale aumento.



Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili occasionali precipitazioni, più probabili sulle zone interne, tuttavia tra il tardo pomeriggio e la serata non si escludono residui rovesci sul settore adriatico, in particolare nel Pescarese e nel Chietino, in miglioramento in serata-nottata. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato nella giornata della Vigilia di Natale con possibili annuvolamenti dal pomeriggio-sera, ma si tratterà di nubi prevalentemente alte e stratificate; possibili foschie dense o banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell'Aquilano, localmente anche nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino».