Meteo, ancora clima quasi estivo su Pescara e l'Abruzzo

Siamo ormai a fine ottobre e da oltre un mese siamo entrati nell'autunno ma a Pescara e in Abruzzo anche in questi giorni il clima resterà piacevole con temperature sopra la media e sole quasi estivo.

A confermarlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Sull'Italia infatti persiste un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni centro-meridionali, dove le temperature risultano ancora ben al disopra delle medie stagionali. Non cambierà di molto la situazione nella giornata di mercoledì, anche se non si escludono foschie e banchi di nebbia lungo i litorali di Marche e Abruzzo, tuttavia tra giovedì e venerdì una perturbazione in azione sulla penisola iberica e sul Mediterraneo occidentale tenderà temporaneamente ad avvicinarsi alla nostra penisola, favorendo un graduale aumento della nuvolosità e un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche: alla base dei dati attuali, inoltre, il sistema nuvoloso potrebbe estendersi anche verso Umbria, Marche e Abruzzo, mostrandosi più attivo sulle zone appenniniche, dove non si escludono annuvolamenti e rovesci anche se, nel fine settimana il tempo tenderà nuovamente a migliorare, in particolare nella giornata di domenica.



Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, ma si tratterà di nubi prevalentemente alte e stratificate; foschie dense e banchi di nebbia saranno possibili nelle valli interne della Marsica, dell'Aquilano e, localmente, lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, in attenuazione durante le ore centrali della giornata, tuttavia non si escludono foschie e nebbie nel pomeriggio-sera e in nottata, specie sul settore adriatico».