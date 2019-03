Meteo Abruzzo, a Pescara bel tempo con temperature in rialzo nel weekend

Buone notizie dal punto di vista meteorologico per l'imminente fine settimana di sabato 23 e domenica 24 marzo.

In base alle previsioni fatte da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org, l'alta pressione in rinforzo favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche nel fine settimana con temperature in graduale aumento.

In Abruzzo le previsioni indicano condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi e occasionali velature (nubi alte e stratificate) nel corso della giornata odierna. Poche novità nel fine settimana, proseguirà il tempo stabile e soleggiato con temperature massime in ulteriore lieve aumento.