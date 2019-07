Meteo, graduale intensificazione dell'afa anche a Pescara e in Abruzzo

In questi primi giorni dell'ultima settimana di luglio è prevista nella nostra penisola l'espansione di un promontorio di alta pressione di matrice africana.

Per questo motivo, come segnala Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org è attesa una graduale intensificazione dell'afa, in particolar

modo lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa di Marche, Abruzzo e Molise.

Questa, nel dettaglio, la previsione meteorologica elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con afa in intensificazione lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, temperature in aumento sulla Marsica, nell'Aquilano e sulla Valle Peligna, con punte massime localmente superiori ai +33°C/+36°C. Annuvolamenti pomeridiani saranno possibili a ridosso dei rilievi con possibili rovesci temporaleschi perlopiù localizzati sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata; poche novità nel corso della giornata di martedì».