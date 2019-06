Meteo, annuvolamenti e possibili precipitazioni a Pescara e in Abruzzo in questo weekend

L'estate appena iniziata si prende una pausa in questo fine settimana con annuvolamenti e possibili precipitazioni sia oggi che domani.

La causa è il transito di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale, legati alla presenza di un impulso di aria umida e instabile che, nel corso della giornata e nelle prime ore della mattinata di domenica, attraverserà le nostre regioni centro-settentrionali, favorendo annuvolamenti e possibili precipitazioni miste a sabbia specie al mattino e nel primo pomeriggio.

A dirlo sono le previsioni meteorologiche elaborate da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Questo, nel dettaglio, quanto prevede De Palma per le prossime ore:

"Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni a carattere sparso, miste a polvere/sabbia africana presente in sospensione in quota, mentre dal tardo pomeriggio assisteremo a probabili schiarite, specie nell'alto Aquilano e nel Teramano, anche se in serata-nottata saranno possibili formazioni temporalesche sulle vicine Marche, in avvicinamento verso le aree costiere del Teramano: lo sviluppo dei temporali sulle vicine Marche favorirà, molto probabilmente, un temporaneo rinforzo dei venti settentrionali, specie lungo la fascia costiera. Nel pomeriggio-sera, inoltre, non si esclude un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) con un temporaneo brusco aumento delle temperature sulle zone collinari e costiere. La giornata di domenica si aprirà all'insegna del cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose, localmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico".