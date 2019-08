Meteo Pescara e Abruzzo, in arrivo temporali

Sembrano ormai giunte agli sgoccioli queste giornate di bel tempo su Pescara e l'Abruzzo.

Infatti in base alle previsioni meteo di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org sono in arrivo un aumento della nuvolosità con temporali.

Tra venerdì e sabato assisteremo, inoltre, all'ingresso di masse d'aria umida di origine atlantica che determineranno un ulteriore aumento dell'instabilità, con temporali pomeridiani su gran parte delle regioni centrali (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise), localmente anche di forte intensità, ad iniziare dalle zone montuose, in estensione verso l'Aquilano, la Marsica e verso il settore adriatico (Teramano, Pescarese e Chietino), con fenomeni che potranno interessare anche le aree costiere.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre dal pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti, a iniziare dalle zone interne e montuose, con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche ad iniziare dall'Aquilano, in estensione verso il settore adriatico (Teramano, Pescarese e Chietino) entro il tardo pomeriggio-sera, specie sulle zone pedemontane e collinari, anche se non si escludono occasionali sconfinamenti verso le aree costiere. In serata-nottata è prevista una graduale ma temporanea attenuazione della nuvolosità, anche se non si escludono possibili temporali notturni, mentre nella giornata di venerdì l'instabilità si intensificherà ulteriormente, specie nel pomeriggio-sera, con temporali anche di forte intensità (possibili grandinate, attenzione), ad iniziare dalle zone montuose e dalle zone interne, ma in estensione verso il settore adriatico, con probabili sconfinamenti verso le aree costiere».