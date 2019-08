Meteo Pescara e Abruzzo, temperature in ulteriore aumento: le previsioni

Anche oggi, martedì 20 agosto, sarà il caldo a regnare sovrano sia su Pescara che nella nostra regione e le temperature aumenteranno ulteriormente.

Questo quanto indicano le previsioni elaborate dal meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Dunque nelle prossime ore non muterà di molto la situazione e il tempo continuerà ad essere stabile e soleggiato con temperature massime in ulteriore aumento e punte massime localmente superiori ai +34°C/+36°C, specie sulla Valle Peligna, in Val Pescara e in Val di Sangro, mentre l'afa tenderà ad intensificarsi lungo la fascia costiera, specie tra la tarda mattinata e la serata.

Mentre da domani è atteso un graduale cedimento dell'alta pressione soprattutto alle quote superiori e, di conseguenza, masse d'aria fresca di origine atlantica si estenderanno verso le regioni centrali, favorendo un progressivo aumento dell'instabilità ad iniziare dalle zone appenniniche con temporali pomeridiani, in estensione verso le zone pedemontane e collinari di Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, specie dalla giornata di giovedì.

Questa, nel dettaglio, la previsione relativa all'Abruzzo:

"Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento, specie nelle principali valli della nostra regione (Valle Peligna, Val Pescara, Val Vomano e Val di Sangro) e nell'Aquilano, con punte massime localmente superiori ai +34°C/+36°C; valori più bassi lungo la fascia costiera dove, tuttavia, l'afa tenderà ulteriormente ad intensificarsi, specie tra la tarda mattinata e la serata. Da mercoledì assisteremo ad un graduale aumento dell'instabilità e non si escludono formazioni temporalesche pomeridiane a ridosso dei rilievi".