Meteo, a Pescara ancora tempo instabile ma tornerà il sereno

Il tempo meteorologico di oggi, martedì 16 luglio, sarà ancora caraterizzato dall'instabilità climatica ma dalle prossime ore è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che si concretizzerà tra il pomeriggio e la sera.

A dirlo è il meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org che fa sapere come la perturbazione abbandonerà la nostra regione.

La tendenza per il fine settimana ci mostra, invece, un probabile deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteorologiche elaborate da Giovanni De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili residui rovesci, specie nel Pescarese e nel Chietino, in attenuazione in mattinata; la tendenza è verso un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, ad iniziare dal Teramano e dall'alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio, con schiarite via via sempre più ampie. La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato con possibili annuvolamenti nel corso della giornata e temperature massime in aumento».