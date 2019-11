Meteo, nel Pescarese e in Abruzzo ancora clima instabile

Nel Pescarese e in Abruzzo restano condizioni di instabilità a livello climatico.

A dirlo sono le previsioni meteorologiche di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose dove saranno possibili precipitazioni sparse, generalmente deboli, occasionalmente di moderata intensità a ridosso dei rilievi, in estensione verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. Non si escludono rovesci sparsi in sconfinamento verso il settore adriatico, specie nel corso della mattinata. Un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso a partire da stasera-notte, tuttavia la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità nel corso della giornata di venerdì, con venti di Libeccio in intensificazione sulle zone interne e montuose, probabile Garbino sul versante orientale, Scirocco in intensificazione sull'Adriatico centrale con moto ondoso in deciso aumento».