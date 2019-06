Meteo, temporanea diminuzione delle temperature: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Anche la nostra regione continuerà a essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice africana che, nelle prossime ore, favorirà condizioni di tempo stabile con temperature ben al disopra delle medie stagionali ma in temporanea diminuzione.

Questo quanto prevede il meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

In base alle previsioni poi, da venerdì e nella prima parte della giornata di sabato assisteremo a una nuova rimonta dell'anticiclone africano con risalita di masse d'aria molto calda su gran parte delle regioni centro-meridionali e, di conseguenza, è atteso un nuovo sensibile aumento delle temperature, con punte massime che, sulla nostra regione, potranno raggiungere e

localmente superare i +38°C/+40°C, specie nell'Aquilano, sulla Valle Peligna, in Val Pescara e in Val di Sangro.

Queste, nel dettaglio, le previsioni elaborate da De Palma per Pescara e l'Abruzzo:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio; sarà ancora presente polvere/sabbia africana in sospensione in quota, in temporanea attenuazione nelle prossime ore. Temperature che tenderanno temporaneamente a diminuire rispetto alla giornata di eri, tuttavia da domani è atteso un nuovo sensibile rialzo termico a causa della risalita di masse d'aria molto calda di origine nord africana».