Meteo a Pescara e in Abruzzo: le previsioni per il 12 marzo 2019

Meteo in miglioramento, anche se temporaneamente, su Pescara e l'Abruzzo. In base alle previsioni di Abruzzometeo.org, infatti, per la giornata di oggi 12 marzo sono attese condizioni di cielo poco nuvoloso con ampie schiarite che ne corso della giornata interesseranno le coste costiere ed anche l'entroterra.

Il vento forte settentrionale contrinuerà a soffiare e per questo le temperature sono attese in ulteriore diminuzione, mentre a partire dalla serata di domani è in arrivo un nuovo peggioramento per l'irrompere di una perturbazione di origine atlantica.