Meteo, a Pescara e in Abruzzo previsto un abbassamento delle temperature

Il tempo tipicamente primaverile che ha caratterizzato le ultime giornate sta per abbandonare sia Pescara che la nostra regione.

A evidenziarlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Infatti l'Italia è interessata dal transito di corpi nuvolosi di origine atlantica che, nelle prossime ore, potranno favorire annuvolamenti soprattutto su Abruzzo, Molise e Puglia, dove non si escludono occasionali precipitazioni, più probabili sulle zone montuose, sull'Alto Sangro e nell'Alto Molise, mentre sulle restanti zone ci saranno annuvolamenti alternati ad ampie schiarite, con venti di Libeccio in ulteriore attenuazione e temperature che, di conseguenza, tenderanno gradualmente a diminuire, in particolare sul settore adriatico.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma per la nostra regione:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sul settore occidentale, in particolare a ridosso dei rilievi, sull'Alto Sangro e nel Chietino, dove non si escludono occasionali precipitazioni nel corso della giornata, più probabili a ridosso dei rilievi. Venti di Libeccio in ulteriore attenuazione e temperature in diminuzione nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino. Poche novità nella prima parte della giornata di giovedì, tuttavia dalla serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità».

Temperature: in diminuzione, specie sul settore adriatico.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali con residui rinforzi sulle zone montuose, in ulteriore attenuazione nel corso della giornata.

Mare: generalmente poco mosso.