Meteo, piogge in arrivo a Pescara e in Abruzzo

Piogge e rovesci in arrivo su Pescara e la nostra regione dal pomeriggio-sera di oggi, lunedì 11 novembre.

A dirlo sono le previsioni meteorologiche di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Infatti è attesa un'intensa fase di maltempo che riguarderà dapprima la Sardegna, dove nelle prossime ore sono attesi annuvolamenti, rovesci, temporali e forti venti, mentre i corpi nuvolosi che ruotano intorno al minimo depressionario risaliranno le regioni centro-settentrionali tirreniche, provocando rovesci e possibili temporali in estensione verso le regioni settentrionali; da stasera-notte, inoltre, estesi corpi nuvolosi in risalita dalle regioni meridionali, favoriranno un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche su Puglia, Molise, Abruzzo e Marche con precipitazioni in intensificazione, localmente di moderata intensità, anche a carattere temporalesco. E dopo le probabili schiarite attese tra la serata-nottata di martedì, la risalita di un nuovo nucleo perturbato determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione con rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, accompagnati da venti in rinforzo.



Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili precipitazioni a carattere sparso, più probabili sul settore occidentale, sulla Marsica e sull'Alto Sangro, tuttavia non si escludono occasionali precipitazioni anche sul settore adriatico, dove potranno manifestarsi anche schiarite. Da stasera è previsto un graduale aumento della nuvolosità a iniziare dai settori meridionali, in estensione verso le restanti zone con precipitazioni in intensificazione, localmente a carattere temporalesco, in risalita verso le Marche e verso le regioni settentrionali. Non si escludono rovesci intensi, anche a carattere temporalesco, accompagnati da raffiche di vento».