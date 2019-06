Meteo Pescara e Abruzzo, previsto un aumento della nuvolosità

Le temperature resteranno alte sia a Pescara che in tutto l'Abruzzo anche nelle prossime ore e nel corso di questa settimana potrebbero anche salire ulteriormente.

Questo quanto indicano le previsioni di oggi, lunedì 10 giugno, del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Queste, nel dettaglio, le previsioni elaborate da De Palma secondo le quali aumenterà la nuvolosità:

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento a partire dalla tarda mattinata, ad iniziare dalla Marsica e dall'Aquilano, in estensione verso le restanti zone tra la tarda mattinata e nel primo pomeriggio: non si escludono occasionali precipitazioni, miste a polvere/sabbia africana presente in sospensione in quota. Nel pomeriggio, inoltre, non è da escludere la possibilità di formazioni temporalesche che, dalle zone montuose, potranno nuovamente

estendersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere. In serata e in nottata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità. Nella giornata di martedì è previsto un ulteriore aumento delle temperature.