Meteo Abruzzo, previsto l'arrivo del bel tempo per il fine settimana

Anche se il nostro Paese è ancora interessato dal transito di una perturbazione atlantica che, in queste ultime ore, ha favorito annuvolamenti e rovesci anche a Pescara e in Abruzzo, nelle prossime ore dovrebbe esserci un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

A farlo sapere è Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org che segnala come la perturbazione sia in ulteriore attenuazione e in spostamento verso la Grecia.

Di conseguenza sulla nostra regione è previsto un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, miglioramento che continuerà a manifestarsi anche nei prossimi giorni, in particolare nel fine settimana, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che, alla base dei dati attuali, favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, in attesa dell'arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica attesa nei primi giorni della prossima settimana.