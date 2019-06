Meteo, a Pescara e in Abruzzo possibili annuvolamenti con precipitazioni miste a polvere e sabbia

Anche sei prossimi giorni è previsto un deciso aumento delle temperature, causato dalla rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice afro-mediterranea, oggi e domani, giovedì 6 e venerdì 7 giugno, il clima su Pescara e la nostra sarà caratterizzato dall'instabilità.

Come segnala il meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo, nelle prossime ore assisteremo alla risalita di masse d'aria calda provenienti dalle regioni nord africane, che determineranno annuvolamenti con polvere/sabbia in sospensione in quota e possibili occasionali precipitazioni a carattere sparso anche sulla nostra regione.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma per l'Abruzzo:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulla Marsica, in estensione verso le restanti zone nel corso della mattinata: si tratterà inizialmente di nubi medio-alte che potranno dar luogo ad occasionali precipitazioni sparse, miste a polvere/sabbia presente in sospensione in quota, mentre nel corso del pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico; non si escludono rovesci (localmente misti a polvere/sabbia presente in sospensione in quota) in sconfinamento verso il settore costiero, tuttavia dal tardo pomeriggio-sera è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità. Annuvolamenti sono attesi anche nella giornata di venerdì».