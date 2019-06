Meteo Pescara e Abruzzo, ancora pioggia ma è in arrivo il primo sprazzo d'estate

Ancora un paio di giorni di instabilità a livello climatico con possibilità di ulteriori piogge e nuvolosità diffusa e poi dovrebbe arrivare la prima ondata di caldo dell'imminente stagione estiva.

Questo quanto indicano le previsioni meteorologiche elaborate da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.

Queste nel dettaglio le previsioni meteo di De Palma per le prossime ore:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con occasionali annuvolamenti a ridosso dei rilievi, tuttavia la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose dove, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, tenderanno a formarsi addensamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, in estensione dalle zone montuose verso l'Aquilano, la Marsica, l'Alto Sangro, il vicino Molise e il vicino Lazio. Sul settore orientale e costiero prevarrà il sole per gran parte della giornata, anche se non si escludono annuvolamenti in serata. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nei prossimi giorni, in particolare da mercoledì-giovedì, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, alla base dei dati attuali, favorirà anche un sensibile aumento delle temperature e, probabilmente, assisteremo alla prima ondata di caldo della stagione a partire dal weekend e nei giorni successivi, se la situazione verrà confermata».