Inizio di settimana all'insegna del caldo africano: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Inizio di settimana all'insegna del caldo e dell'afa in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma, indica infatti una situazione di sostanziale continuità rispetto alle ultime giornate, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione e temperature decisamente estive, grazie alla risalita di masse d'aria calda provenienti dal nordafrica.

Per la giornata di oggi, 29 giugno, le temperature nelle zone collinari del versante adriatico e nella fascia centrale della regione potranno superare anche i 32/34 gradi per le massime. Lungo la costa temperature leggermente inferiori ma tassi d'umidità in aumento che renderanno il caldo piuttosto fastidioso. Non si escludono isolati temporali nel pomeriggio nelle zone interne e montuose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poche novità anche per la giornata di martedì 30 giugno, mentre nel fine settimana potrebbe esserci un cambiamento con l'arrivo di correnti umide occidentali che potranno portare temporali e rovesci.