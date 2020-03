Meteo, in arrivo freddo e neve a quote basse: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Confermato dalle ultime previsioni l'arrivo della perturbazione proveniente dalla Russia e dai balcani anche in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma, indica per la giornata di oggi 23 marzo condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza a peggioramento nel corso della giornata e precipitazioni sparse, anche a carattere nevoso attorno ai 400 500 metri sulle zone pedemontante.

Dal pomeriggio e sera la nuovolosità tenderà ad intensificarsi sul settore adriatico con rovesci sparsi che saranno a carattere nevoso anche a bassa quota, attorno ai 100 - 300 metri e localmente in pianura durante la notte con fenomeni di graupeln, gragnola di neve tonda anche lungo la costa. Dalla tarda serata e per la giornata di martedì 24 marzo ulteriore intensificazione dei fenomeni con neve ancora a quote molto basse, in pianura e lungo la costa dove però i fenomeni saranno anche misti a pioggia.

Temperature in sensibile calo, specie nella seconda metà della giornata. Venti moderati o forti provenienti dai quadranti settentrionali.