Meteo, fine settimana primaverile, poi torna il freddo: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Fine settimana primaverile a Pescara ed in Abruzzo, ma l'ultima settimana di marzo inizierà invece all'insegna del freddo. Abruzzometeo.org conferma le previsioni che indicano per sabato 23 e domenica 24 condizioni di cielo poco nuovoloso con temperature in rialzo, specie nei valori massimi posizionandosi sulle medie del periodo.

Ma da lunedì 25 marzo arriverà un nuovo impulso di aria fredda che porterà un nuovo calo delle temperature con le minime che potranno scendere ovunque sotto i 10 gradi nel Pescarese e su gran parte dell'Abruzzo. La situazione rimarrà immutata almeno fino a martedì 26 marzo.