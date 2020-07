Meteo, caldo ed umidità in aumento: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Caldo in aumento nelle prossime ore in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, indica per la giornata di oggi 22 luglio condizioni di stabilità grazie all'alta pressione che continua a garantire sole e temperature in aumento soprattutto lungo la fascia orientale della Regione.

Nelle valli e nelle zone collinari a ridosso dell'adriatico si potranno raggiungere i 34 gradi, con l'aumento anche dei tassi d'umidità. Nel pomeriggio annuvolamenti saranno possibili nelle zone interne e montuose mentre nella nottata di oggi e mattinata di domani 23 luglio potremo avere un rinforzo dei venti settentrionali. Per il fine settimana a partire da venerdì e parzialmente per sabato 25 luglio la perturbazione che arriverà nelle regioni settentrionali potrebbe interessare anche l'Abruzzo con rovesci e temporali.