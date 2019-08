Meteo, fine settimana post Ferragosto all'insegna del sole: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Fine settimana all'insegna del tempo stabile e delle temperature in rialzo. Abruzzometeo.org indica infatti per la giornata di oggi 16 agosto, qualche isolato temporale che nel pomeriggio potrebbe interessare le zone montuose e collinari con eventuali sconfinamenti anche lungo le coste.

A partire dalla serata e nottata però la situazione migliorerà con sole e caldo per la giornata di sabato 17 ed anche per domenica 18 agosto. Le temperature, specie per le minime, saranno in graduale aumento. Anche l'inizio della prossima settimana dovrebbe essere caratterizzato da una situazione stabile con temperature nelle medie stagionali.