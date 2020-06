Meteo, fine settimana all'insegna dei temporali: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Fine settimana all'insegna dell'instabilità, soprattutto nella giornata di domenica, in Abruzzo e nel Pescarese. In base alle previsioni di Abruzzometeo.org, nella giornata di oggi 13 giugno dopo una mattinata all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, nel primo pomeriggio ed in serata ci sarà un aumento della nuvolosità con rovesci che interesseranno inizialmente la fascia centrale e montuosa della regione, in estensione alle zoni pedemontane e collinari che si affacciano sull'adriatico.

Dal tardo pomeriggio e nella serata i temporali potranno intensificarsi nella fascia occidentale, in estensione anche lungo la costa durante la tarda serata e la nottata. La giornata di domenica si aprirà ancora con nuvolosità sparsa e con un nuovo peggioramento con roversi e temporali sul settore occidentale, in estensione anche in questo caso verso il settore orientale e costiero verso il tardo pomeriggio ed in serata.