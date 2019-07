Meteo Pescara e Abruzzo, in arrivo forti temporali

I temporali e il maltempo annunciati con tanto di allerta meteo della Protezione Civile arriveranno sulla nostra regione e su Pescara nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 luglio.

Stando alle previsioni elaborate da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org anche la nostra regione sarà interessata da fenomeni di forte intensità mentre l'arrivo di masse d'aria più fresca determinerà lo sviluppo di intensi temporali a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio.

Questa la previsione elaborata da De Palma:

"Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sulle zone interne e montuose, dove saranno possibili rovesci a carattere sparso anche al mattino, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata con possibili schiarite. La tendenza è verso un ulteriore graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche dalla tarda mattinata ad iniziare dal Teramano e dall'alto Aquilano, con nuvolosità in aumento associata a rovesci, manifestazioni temporalesche e venti in rinforzo: in particolare saranno possibili temporali di forte intensità (probabili nubifragi attenzione) accompagnati da una notevole attività elettrica, violente raffiche di vento e occasionali grandinate. I fenomeni interesseranno gran parte della nostra regione, tuttavia risulteranno più intensi sulle zone montuose, pedecollinari e lungo la fascia costiera, mentre dalla serata assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal Teramano e dall'alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la nottata".