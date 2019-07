Meteo Pescara: in arrivo la pioggia all'inizio della prossima settimana

Ecco le previsioni del tempo secondo Abruzzo Meteo per i prossimi giorni.



Sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata odierna, specie a ridosso dei rilievi; nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio è atteso un graduale rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino sul settore orientale e un conseguente ulteriore aumento delle temperature. Non si escludono valori massimi localmente superiori ai +38°C/+40°C, specie sulla Valle Peligna, in Val Pescara e in Val di Sangro.

Attenzione però alla tendenza per la serata-nottata: lo sviluppo di intensi temporali sulle vicine Marche e sull'Adriatico centro-settentrionale potranno favorire occasionali rovesci a carattere temporalesco anche sulla nostra regione, in particolare nel Teramano e nel Pescarese, con probabili forti raffiche di vento associate.

Instabilità che tornerà a manifestarsi anche nella giornata di lunedì 8 luglio, mentre tra martedì 9 e mercoledì 10 un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche coinvolgerà molto probabilmente anche l'Abruzzo con forti temporali e raffiche di vento.