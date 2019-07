Meteo Pescara: tempo stabile nel weekend, cambierà dalla prossima settimana

Secondo quanto segnala Abruzzo Meteo, sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata odierna e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Temperature in aumento con punte massime localmente superiori ai +34°C/+36°C, specie nelle principali valli della nostra regione; valori meno elevati lungo la fascia costiera dove, tuttavia, tenderà ad intensificarsi l'afa.

Poche novità nella giornata di domenica, proseguirà il tempo stabile con temperature in ulteriore aumento, specie nel pomeriggio-sera, a causa del rinforzo dei venti di Libeccio e probabile Garbino sul versante orientale con valori massimi localmente superiori ai +36°C/+38°C. Possibili annuvolamenti dal pomeriggio-sera di domenica.

Da lunedì assisteremo a un graduale calo delle temperature a causa dell'arrivo di masse d'aria fresca di origine atlantica che, in un primo momento, raggiungeranno soprattutto le regioni nord-orientali e marginalmente le regioni centrali, mentre tra martedì e mercoledì un moderato peggioramento potrebbe interessare il centro-nord e il settore adriatico con rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco e temperature in generale diminuzione.

Temperature: in aumento, con punte massime localmente superiori ai +34°C/+36°C, specie nelle principali valli della nostra regione. Valori meno elevati lungo la fascia costiera dove sarà tuttavia presente l'afa

Venti: deboli a regime di brezza o meridionali con possibili rinforzi nel pomeriggio

Mare: quasi calmo o poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento nel pomeriggio