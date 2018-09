Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, per i prossimi giorni si prevede ancora bel tempo ma nel weekend tornera' il rischio pioggia.

Il tempo è in miglioramento un po' ovunque grazie all’espansione di un debole promontorio di alta pressione che garantirà tempo stabile, anche a causa dell’ulteriore spostamento verso levante di quel che resta dell’area di instabilità che, nei giorni scorsi, ha favorito rovesci e temporali anche sulla nostra regione.

Meteo Pescara: ancora bel tempo ma nel weekend torna il rischio pioggia

La giornata di giovedì 6 settembre sara' caratterizzata da un tempo decisamente migliore con occasionali addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, mentre tra venerdì 7 e sabato 8 assisteremo al transito di corpi nuvolosi di origine atlantica che potranno favorire annuvolamenti e fenomeni di instabilità, specie nel pomeriggio-sera, anche sull'Abruzzo.

In questo fine settimana, molto probabilmente, dovremo ancora fare i conti con addensamenti pomeridiani sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata.

Prevista una decisa rimonta dell’anticiclone delle Azzorre nei primi giorni della prossima settimana che, se confermata, favorirà un miglioramento delle condizioni atmosferiche con temperature in aumento, specie nei valori massimi.