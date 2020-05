Meteo Pescara: ancora bel tempo ma in arrivo peggioramenti fino al weekend

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 5 maggio sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili velature in mattinata. Successivamente, dal pomeriggio si prevede un graduale aumento della nuvolosità, anche se in un primo momento si tratterà di nubi medio alte e stratificate.

Nella mattinata di mercoledì 6 maggio si verificherà un nuovo aumento della nuvolosità a partire dal Teramano e dal settore orientale, con possibili precipitazioni a carattere sparso e venti dai quadranti nord-orientali in rinforzo, in miglioramento in nottata e, soprattutto, nelle prime ore della giornata di giovedì 7 maggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel weekend l'alta pressione tornerà a proteggere la nostra regione almeno fino alla giornata di domenica 10 maggio, in attesa di un possibile peggioramento atteso tra domenica e lunedì, ancora da confermare.