Meteo Pescara: domenica soleggiata, annuvolamenti e possibili piogge da lunedì

Le previsioni meteo per quanto riguarda il tempo che farà nelle prossime ore a Pescara parlano di una domenica 30 settembre soleggiata, con annuvolamenti e possibili piogge da lunedì 1° ottobre.

Secondo il Centro Funzionale d’Abruzzo, infatti, si prevedono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per la giornata di domani, mentre è attesa una nuvolosità in aumento con possibilità di precipitazioni per la giornata di lunedì.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Abruzzo Meteo, che annuncia tempo stabile anche se non mancheranno occasionali annuvolamenti. In particolare, un graduale aumento della nuvolosità è previsto a partire dal 1° ottobre.