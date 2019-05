Meteo Pescara, brutte notizie: il maltempo non ci abbandonerà

Secondo quanto riporta Abruzzo Meteo, ci sono brutte notizie in arrivo per quanto riguarda il maltempo, che non ci abbandonerà neanche nei prossimi giorni. Sulla nostra regione non si escludono intense manifestazioni temporalesche accompagnate da raffiche di vento e occasionali grandinate. Si prevedono annuvolamenti e rovesci almeno fino alla giornata di giovedì 30 maggio.

Alla base dei dati attuali, dunque, non si prevede un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche: la stabilità è ancora molto lontana, anche se gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un possibile miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la fine della settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.



Occasionali schiarite saranno possibili oggi tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, anche se la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista in serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì 28 maggio.



Temperature: in diminuzione, specie nei valori massimi.



Venti: deboli o moderati dai quadranti sud-orientali con locali rinforzi lungo la fascia costiera e collinare. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.



Mare: generalmente mosso e molto mosso.