Meteo a Pescara: arriva l'autunno con pioggia e vento, le previsioni

L'autunno, con un mese esatto di ritardo, si affaccia anche in Italia ed in Abruzzo. E' arrivata infatti anche sulla nostra Regione la perturbazione come indicano le previsioni di meteo, con un inizio di settimana all'insegna dell'instabilità per i rovesci diffusi lungo le coste e nell'entroterra, raffiche di vento localmente violente e temperature in calo anche di 8 gradi fino a raggiungere le medie del periodo.

La Protezione Civile ha anche diramato un'allerta meteo di livello giallo per tutto il nostro territorio regionale, a causa delle precipitazioni intense attese almeno fino alle 24 di lunedì 22 ottobre.

Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe rimanere instabile con il possibile arrivo di un'altra perturbazione fredda.