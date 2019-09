Meteo Pescara, settimana all'insegna di temporali e annuvolamenti

La settimana si apre con previsioni del tempo non positive. Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, infatti, sulla nostra regione oggi sono attese condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili schiarite nel corso della mattinata, ma dal pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, associati a rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione verso le zone pedecollinari e verso le aree costiere entro la serata.

Rovesci e temporali potranno manifestarsi anche in tarda serata-nottata e torneranno ad intensificarsi nel corso della mattinata di martedì 3 settembre, in particolare sulle zone collinari e costiere, in estensione verso le restanti zone nel corso della giornata; non si escludono fenomeni di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento.

Nel weekend, per la precisione tra venerdì 6 e sabato 7 settembre, il clima potrà favorire nuovi episodi di instabilità anche sulla nostra regione: vedremo.

Temperature: stazionarie ma ancora al di sopra delle medie stagionali; da stasera-notte è prevista una graduale diminuzione che proseguirà nella giornata di martedì

Venti: deboli a regime di brezza con possibili colpi di vento durante i temporali. Da domani tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali rinforzando

Mare: generalmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata. Moto ondoso in aumento nella giornata di martedì