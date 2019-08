Meteo Pescara: tempo in peggioramento, le previsioni

Secondo Abruzzo Meteo, sulla nostra regione oggi si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità nel corso della mattinata, ad iniziare dalla Marsica e dall'Aquilano, con possibilità di rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il settore adriatico tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio.

Le precipitazioni, inoltre, risulteranno miste a polvere/sabbia africana presente in sospensione in quota. In serata e in nottata sono attesi temporali anche di forte intensità sulle vicine Marche, in estensione verso l'Adriatico centrale, ma non si escludono fenomeni in sconfinamento verso la nostra regione, in particolare verso il settore costiero.

I temporali potranno interessare localmente il Pescarese e il Teramano ed essere accompagnati da un deciso rinforzo dei venti settentrionali, specie lungo le coste, specie in tarda serata/nottata e nelle prime ore della mattinata di sabato, quando assisteremo a una generale diminuzione delle temperature e dei tassi di umidità, a causa del rinforzo dei venti settentrionali.

Domenica 4 agosto risulterà caratterizzata da un tempo migliore ma con temperature in linea con le medie stagionali, tuttavia non si escludono formazioni temporalesche lungo la dorsale appenninica nel corso del pomeriggio-sera.

Temperature: in ulteriore aumento nel corso della giornata, specie sul settore adriatico, tuttavia da stasera-notte è atteso un progressivo calo delle temperature e dei tassi di umidità

Venti: deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo nel corso della giornata. Possibili colpi di vento durante i possibili rovesci/temporali attesi tra la mattinata e il primo pomeriggio. In nottata tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali, rinforzando. Possibili forti raffiche durante i temporali, specie lungo le coste

Mare: inizialmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in aumento nel corso della giornata