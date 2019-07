Meteo Pescara, le previsioni del tempo per le prossime ore

Secondo quanto riporta Abruzzo Meteo, sulla nostra regione oggi si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, ma nel corso del pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose, con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso l'Aquilano e, entro la serata, anche verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico.

Non si escludono occasionali fenomeni di instabilità anche in tarda serata-nottata, in attenuazione nelle prime ore della mattinata di mercoledì, anche se nel pomeriggio di domani (3 luglio) l'instabilità tenderà ulteriormente a intensificarsi e i temporali potranno raggiungere anche il settore adriatico e i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità.

Temperature: in ulteriore aumento, specie nei valori massimi. Afa lungo la fascia costiera

Venti: deboli a regime di brezza

Mare: quasi calmo o poco mosso