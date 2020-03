Meteo: weekend ancora con il sole, ma da domenica peggiora e arriva il freddo

Secondo Abruzzo Meteo, oggi sulla nostra regione sono attese condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili addensamenti pomeridiani sulle zone alto collinari e montuose ma senza fenomeni di rilievo. Si prevede poi nuvolosità in graduale attenuazione in serata e in nottata.

Tempo molto simile a quello odierno nella giornata di venerdì, anche se nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio non sono da escludere rovesci sparsi, sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata. Stesso discorso per il sabato, con addensamenti pomeridiani soprattutto a ridosso dei rilievi nel corso del pomeriggio-sera.

Da domenica si verificherà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche perché le correnti cominceranno a disporsi dai quadranti orientali e verranno accompagnate da masse d'aria via via più fredda: stando ai dati attuali, un intenso nucleo di aria fredda proveniente dall'Europa orientale e dalla Russia tenderà ad avvicinarsi alla nostra penisola.

Una situazione che, se confermata, favorirà rovesci, temporali, un sensibile calo delle temperature ed episodi nevosi fino a quote molto basse o addirittura pianeggianti.

Temperature: generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi

Venti: deboli dai quadranti nord-orientali

Mare: generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata