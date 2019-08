Meteo Pescara: ancora afa, ma nel weekend il tempo peggiora

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi sulla nostra regione sono attese condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature massime in ulteriore aumento e afa in intensificazione lungo la fascia costiera, specialmente durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio.

Non si escludono annuvolamenti consistenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 agosto.

Da giovedì 22 si prevede un graduale aumento dell'instabilità che, alla base dei dati attuali, continuerà a manifestarsi anche nel fine settimana, con elevata probabilità di temporali pomeridiani, localmente di moderata intensità, anche sulla nostra regione.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi, con valori localmente superiori ai 33°/35°, soprattutto sulla Valle Peligna, in Val Pescara e in Val di Sangro

Venti: deboli a regime di brezza

Mare: generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata