Meteo Pescara, ancora caldo estivo ma possibili piovaschi con sabbia africana

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 16 maggio sulla nostra regione sono attese condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con possibili precipitazioni sparse, generalmente di debole intensità, miste a polvere/sabbia africana presente in sospensione in quota.

Non sono previste sostanziali variazioni domenica 17 maggio, ma aumenterà la probabilità di rovesci sparsi, in estensione dalle zone montuose verso il settore adriatico. Da lunedì 18 maggio la situazione comincerà a mutare e il tempo tornerà a peggiorare per l'arrivo di masse d'aria umida e instabile di origine atlantica che, molto probabilmente, determinerà la formazione di un'area depressionaria e un deciso aumento dell'instabilità da lunedì sera e nei giorni successivi, con temperature in generale diminuzione.