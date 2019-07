Meteo, in arrivo a Pescara nuovi temporali

Dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito Pescara e la sua provincia l'altro ieri le previsioni indicano un nuovo peggioramento.

In base alle previsioni meteo a partire dalla tarda mattinata e nel corso della seconda metà della giornata, a causa dell'ingresso di un nuovo impulso di aria fresca proveniente dall'Europa centrale.

L'aria fresca si estenderà verso le regioni adriatiche, dando luogo allo sviluppo di temporali, localmente di forte intensità, in estensione dall'alto Adriatico verso le Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia. Ma da domenica dovrebbe esserci una temporanea attenuazione dell'instabilità.

Queste le previsioni elaborate da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org:

"Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone montuose e sul settore orientale, dove non si escludono occasionali precipitazioni, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata, con probabili temporanee ampie schiarite. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione dalle zone interne e montuose verso il settore orientale, in particolare sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere, in particolar modo nel Chietino e sul vicino Molise; nel tardo pomeriggio-sera, inoltre, non si escludono fenomeni temporaleschi sulle vicine Marche in estensione verso il settore collinare e costiero del Teramano e del Pescarese. Una temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista in serata-nottata, tuttavia nella giornata di sabato assisteremo ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, ad iniziare dalla tarda mattinata".