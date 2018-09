Meteo a Pescara e provincia: continua l'estate, domani arriva la pioggia

Prosegue la fase di tempo stabile e soleggiato con temperature estive nel pescarese e su gran parte della Regione. Negli ultimi giorni infatti l'anticiclone ha regalato ancora giornate calde con le spiagge ancora abbastanza affollate nonostante la riapertura delle scuole e la fine delle ferie.

In base alle previsioni di Abruzzometeo.org, però, la situazione è destinata a cambiare nelle prossime ore: fra giovedì 13 e venerdì 14 settembre infatti arriveranno masse d'aria più fredde ed instabili che porteranno temporali e piogge. Per il week end la situazione è ancora incerta e non è escluso che possa arrivare una nuova perturbazione. Temperature ancora in aumento nelle prossime ore.