Meteo, a Pescara la settimana inizia con caldo e bel tempo ma è in arrivo il vento forte

Sarà un inizio di settimana caraterrizzato dal caldo e dal bel tempo a Pescara e nella nostra regione.

A indicarlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma: "Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata. Possibile un temporaneo brusco aumento delle temperature nel pomeriggio-sera, tuttavia nelle prime ore della mattinata di martedì è previsto un deciso rinforzo dei venti settentrionali, in particolare lungo la fascia costiera e collinare, con raffiche localmente superiori ai 50-60 Km/h, attenzione. Possibili addensamenti associati al rinforzo dei venti con rovesci e occasionali manifestazioni temporalesche. A tal proposito si sconsiglia di uscire in mare con piccole imbarcazioni nelle prime ore della mattinata di martedì".