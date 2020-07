A Pescara e in Abruzzo sole, bel tempo e temperature in aumento

Bel tempo con sole e temperature in aumento nei primi giorni di questa settimana a Pescara e nella nostra regione.

Questo quanto prevede il meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Sull'Italia infatti le condizioni climatiche sono ottime grazie a un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in graduale aumento anche se i valori attuali risultano ancora al di sotto delle medie stagionali.

Questa la previsione elaborata da De Palma: "Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nel corso dei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di mercoledì il tempo risulterà stabile, prevalentemente soleggiato con temperature massime in graduale aumento".