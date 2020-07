Meteo, a Pescara un sabato di sole e temperature in aumento ma il clima cambierà

Sarà un sabato all'insegna del bel tempo e delle alte temperature a Pescara ma nelle prossime ore la situazione climatica potrebbe cambiare.

A dirlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Infatti l'area di alta pressione che nei giorni scorsi ha garantito condizioni generali di tempo stabile e prevalentemente soleggiato soprattutto al centro-sud, tenderà gradualmente ad attenuarsi, favorendo il transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, nelle prossime ore, attraverserà le regioni settentrionali determinando un aumento dell'instabilità e temporali localmente di forte intensità. L'avvicinamento del sistema nuvoloso determinerà, inoltre, un graduale aumento dell'instabilità anche sulle regioni centrali, favorendo lo sviluppo di addensamenti nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, a iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico, dove non si escludono occasionali rovesci, anche a carattere temporalesco.

Questo, nello specifico, quanto prevede De Palma per le prossime ore: «Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che tenderanno ad attenuarsi in mattinata; nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose, con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane, collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma non si escludono fenomeni in sconfinamento verso il settore costiero. In serata e in nottata saranno ancora possibili addensamenti sul settore collinare e costiero, con possibilità di rovesci, accompagnati da un rinforzo dei venti settentrionali attesi in nottata; nelle prime ore della mattinata di domenica, inoltre, saranno possibili addensamenti sulle zone pedecollinari e sul versante adriatico con schiarite nel corso della mattinata, tuttavia addensamenti consistenti e possibili rovesci riguarderanno il settore pedemontano, le zone montuose e le zone interne. Domenica caratterizzata anche da venti settentrionali con moto ondoso in aumento».