Meteo: domenica con l'ombrello nel Pescarese, la situazione e le previsioni

Sarà un fine maggio all'insegna del maltempo e delle temperature sotto la media quello in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. Per la giornata di oggi domenica 26 maggio Abruzzometeo.org indica condizioni di instabilità con temporali e rovesci su gran parte del territorio regionale, sia nelle zone interne che lungo la costa.

La situazione dovrebbe temporaneamente migliorare a partire dal tardo pomeriggio ed in serata, ma per la giornata di domani lunedì 27 maggio è previsto l'arrivo di correnti più fredde che si scontreranno con le correnti più calde attualmente presenti sul nostro Paese, dando vita a nuovi temporali e rovesci anche in Abruzzo.

Inoltre, da martedì i modelli metereologici indicano l'arrivo di correnti ancora più fredde dall'Europa Settentrionale che potrebbero portare ad un calo delle temperature ed a precipitazioni per gran parte della settimana, anche se le previsioni sono ancora da confermare.