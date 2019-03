Meteo, caldo record per il "garbino": raggiunti i 28 gradi nel Pescarese

Come previsto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi, il vento "garbino" è arrivato anche sull'Abruzzo e nel Pescarese portando la colonnina di mercurio su temperature anomale per il periodo. Alle 13, infatti, a Montesilvano ed in diverse località del Pescarese sono stati registrati fra i 26 e 28 gradi all'ombra, valori decisamente estivi.

Ed in base alle previsioni, le temperature dovrebbero rimanere ben al di sopra della media per tutto il fine settimana in arrivo, anche se potrebbero esserci piogge e temporali per il passaggio di una perturbazione con una modesta diminuzione soprattutto delle temperature massime.

La situazione dovrebbe cambiare a partire da lunedì quando la perturbazione atlantica che sta raggiungendo il nord Italia dovrebbe estendersi anche al centro sud e le temperature rientreranno nei valori normali del periodo.