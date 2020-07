Meteo, caldo nella norma ma torna il maltempo: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Settimana all'inizio della stabilità con temperature relativamente miti per il periodo. Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma, indica per la giornata di oggi lunedì 13 luglio condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso anche se le temperature resteranno al di sotto delle medie stagionali per l'arrivo di masse d'aria fresca settentrionali. Nel pomeriggio potrebbero esserci temporali ed annuvolamenti nelle zone montuose interne.

Da mercoledì però tornerà gradualmente l'instabilità con masse d'aria umida di origine atlantica, mentre da venerdì un nuovo nucleo di aria fresca proveniente da nord est, potrebbe portare ad un marcato peggioramento delle condizioni con un fine settimana all'insegna dei rovesci e temporali anche sulle regioni centrali. Temperature sostanzialmente stazionarie per i prossimi giorni.